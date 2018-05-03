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В Кремле надеются на сохранение союзнических отношений России и Армении


В Кремле надеются на то, что добрые союзнические отношения России и Армении останутся принципом внешнеполитического курса как Москвы, так и Еревана, а внутриполитическая ситуация в Армении будет оставаться в конституционных рамках. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему надеемся, что все cпроцессы в Армении будут оставаться в конституционных и законных рамках. Мы желаем нашим армянским друзьям как можно скорейшего урегулирования той ситуации политической, которая сложилась. Также мы надеемся на то, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные двусторонние российско-армянские отношения будут оставаться константой как для внешней политики нашей страны, так и для внешней политики Еревана", — сказал Песков.

 

 

 




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