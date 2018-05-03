Около 32 миллиардов долларов может заработать Турция на туристах

Более 230 тысяч россиян посетили Турцию в первом квартале этого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным министерства культуры и туризма Турции, за январь-март 2018 года страну посетило 5,12 миллионов иностранных туристов, что на 35% превысило показатели за аналогичный период 2017 года.

В ТОП-5 въездных рынков Турции вошли Иран, Грузия, Германия, Болгария, а также Россия, число туристов из которой выросло на 68%. В общем въездном потоке Турции доля нашего рынка составила 4,52%.

Благодаря увеличению количества иностранных туристов, на 31% выросли и доходы Турции от туризма. За январь-март текущего года они составили 4,25 миллиардов долларов.

При этом 76,1% этих доходов получены от зарубежных визитеров, 23,9% — от граждан Турции, проживающих за рубежом и приехавших на родину для отдыха.

В среднем, каждый иностранец, побывавший в Турции в первом квартале 2018 года, потратил 682 доллара.

В 2018 году в турции ждут порядка 40 миллионов зарубежных гостей, которые обеспечат 32 миллиардов долларов дохода. Ожидания по российскому рынку составляют 6 миллионов человек (в 2017 году в Турции побывало 4,7 млн россиян).