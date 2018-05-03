Brabham представил трековый суперкар за один миллион фунтов стерлингов

Компания Brabham Automotive, принадлежащая сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма Дэвиду, представила суперкар BT62. Новинку, предназначенную исключительно для трека, выпустят в количестве 70 экземпляров. Цена каждого составит минимум один миллион фунтов стерлингов (86,7 миллиона рублей), передает Арменпресс.

Под углепластиковым кузовом Brabham BT62 установлена 5,4-литровая атмосферная «восьмерка» мощностью 710 лошадиных сил. При массе 972 килограмма удельная мощность двухдверки составляет 730 лошадиных сил на тонну — как у Koenigsegg Agera S.

Заказы на Brabham BT62 уже принимаются. Первые поставки клиентам начнутся до конца текущего года. Каждый покупатель суперкара получит возможность принять участие в специальной обучающей программе, которая, как сообщает производитель, позволит «раскрыть весь потенциал автомобиля».