Нападавший на банк HSBC обезврежен: есть погибший, один человек ранен: ОФИЦИАЛЬНО

Полиция Армении представила подробности разбойного нападения на филиал банка HSBC в Ереване, в результате которого 1 человек погиб, 2 получили ранения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

«Сегодня, 3 мая, около 14.25 в Полицию РА поступило сообщение о том, что разбойное нападение совершено на филиал банка HSBC, расположенный на пересечении проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкян.

Как выяснилось, совершивший разбойное нападение мужчина, вооружённый ножом, гранатой и винтовкой, ворвался в банк, ранил двух сотрудников, один из которых скончался.

Совершивший разбойное нападение мужчина похитил деньги, однако далеко сбежать ему не удалось.

Он оказал сопротивление прибывшим на место происшествия оперативным группам, ранил одного из полицейских, однако благодаря профессиональным действиям правоохранителей он оперативно был обезврежен и доставлен в Полицию.

Подробности инцидента выясняются, проводится следствие», – сообщает полиция РА.