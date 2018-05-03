Джигарханян вернулся к репетициям в театре

Народный артист СССР Армен Джигарханян вернулся к репетициям в своем театре. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг ТАСС заведующий труппой Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

"Он уже был в театре, позавчера приехал, был в театре Армен Борисович. Сегодня я его ожидаю, но не знаю, на сколько он сегодня подъедет. Он был в театре и нормально все", - сказал Дьяченко. Говоря о здоровье артиста, он отметил, что причин для волнений нет.

В прошлый четверг артист был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом, где находился в коме. Это стало третьей госпитализацией артиста с 2018 года.





