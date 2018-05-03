Мы заинтересованы в том, чтобы политический кризис разрешился в рамках Конституции: Никол Пашинян

Депутат от фракции «Елк» Никол Пашинян, выдвинутый 35-ю подписями депутатов кандидатом на пост премьер-министра Армении, прокомментировал решение РПА о поддержке выборов 8-го мая. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

На вопрос, в чем была причина того, что 1-го мая РПА проголосовала против него, а затем через день заявила о поддержке выдвинутого 1/3 голосов кандидата на пост премьер-министра Армении, он сказал: «Думаю, все мы заинтересованы в том, чтобы политический кризис разрешился в рамках Конституции и законов, и я рад пониманию, которое наличествует у всех политических сил, и что это получит конкретное проявление».

Он сказал, что он еще раз встретится с фракцией РПА, и всегда выражал готовность к диалогу и обсуждениям.

Он еще раз подчеркнул, что в возглавленном им движении нет никаких геополитических подтекстов, нет заговоров, а внешняя политика Армении будет продолжаться в прежнем русле.

На вопрос, если РПА будет голосовать за него и за представленную им программу правительства Армении, то как будет обстоять вопрос с внеочередными парламентскими выборами, Пашинян ответил, что на все имеются конституционные механизмы. «Думаю, все понимают, что ситуация пока не разрешена, пока не будут проведены внеочередные парламентские выборы»,- сказал Пашинян.

Он выразил надежду на то, что 8-го мая не повторится то же самое, что было 1-го мая, однако они готовы ко всем сценариям. После выборов 8-го мая намечен большой митинг, о времени и месте будет сообщено дополнительно.

На вопрос, не думает ли он об изменении Конституции, Пашинян ответил, что не думает, поскольку речь идет о временном правительстве. «Эта тема будет обсуждаться в предвыборный период, однако я не думаю, что постоянно менять Конституцию – хорошая практика. Надо понять – чем нам мешает Конституция, и вокруг этого должен быть широкий консенсус»,- сказал он.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

Как сообщалось ранее, лидер фракции Национального Собрания «Выход» Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

«Фракция Республиканской партии Армении (РПА) сегодня провела заседание, по результатам которого объявила, что поддержит кандидата от народа на предстоящих выборах. То есть, если мы учтем сегодняшние политические заявления, вопрос выбора нашего кандидата во втором туре выборов премьер-министра практически решен. Вот почему мы должны делать конкретные действия. Завтра мы не проводим никаких митингов ни в Ереване, ни в регионах», - сказал Никол Пашинян.

Он призвал собравшихся следить за его страницей в Facebook в течение дня, по которой он будет информировать общественность о событиях, подчеркнув, что во всех случаях бдительность не должна быть потеряна.

Никол Пашинян призвал всех собраться снова 8 мая в день выборов премьер-министра.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.