Премьер Бельгии заявил о кризисе доверия к институтам власти в ЕС

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил о "фундаментальном кризисе доверия" европейцев к национальным и межгосударственным институтам власти в Евросоюзе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я считаю, что мы находимся в ситуации с фундаментальным кризисом доверия. Кризисом доверия к институтам власти, в том числе Европейского союза. Кризисом доверия к классическим СМИ", — сказал Мишель, выступая в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.

При этом премьер назвал доверие граждан "ключом демократии".

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее отметил необходимость ликвидировать возникший "ров между европейским общественным мнением и европейской политической деятельностью".