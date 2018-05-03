Турция призвала сохранить ядерную сделку с Ираном

Анкара заинтересована в сохранении соглашения по иранскому атому, так как Иран выполняет взятые на себя обязательства, как передает Арменпресс, об этом заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Мы приложили достаточные усилия по урегулированию этого кризиса. Ядерная сделка, подписанная Ираном и "шестеркой", имеет для нас большое значение. Насколько мы видим, Иран следует рекомендациям международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Если же он не станет следовать им в дальнейшем, тогда будут соответствующие действия. Такова позиция мирового сообщества, и мы ее поддерживаем", — сказал Аксой журналистам.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.