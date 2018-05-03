Китай установил рекорд Гиннесса по количеству находящихся в воздухе беспилотников

Световое шоу китайских дронов удостоено титула рекордсмена Гиннесса, передает Центральное телевидение КНР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наибольшее в истории количество - 1 тыс. 374 единиц беспилотников находились одновременно в воздухе над городской стеной Сианя (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай).

В начале шоу, состоявшегося по случаю Международного дня трудящихся, беспилотники поднялись в воздух и образовали "занавес" из огней длиной более 1,2 км и шириной порядка 100 м.

Предыдущий рекорд по запуску беспилотных летательных аппаратов был установлен американским производителем электронных устройств Intel во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в феврале этого года. Тогда в воздухе одновременно находилось 1 тыс. 218 дрона.