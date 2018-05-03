Генсек ООН призвал не отказываться от ядерного соглашения с Ираном, пока нет альтернативы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не считает правильным отказываться от соглашения по иранской ядерной программе, пока ему не будет найдена альтернатива. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я считаю, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) был важной дипломатической победой, и я думаю, что важно его сохранить, но я также полагаю, что существуют сферы, в которых необходимо наладить конструктивный диалог, поскольку ситуация в регионе мне видится опасной", - сказал он. "Если когда-нибудь на смену ему (СВПД - прим. ТАСС) будет заключено более удачное соглашение, это будет хорошо, однако нам не следует отказываться от него, пока у нас не будет приемлемой альтернативы", - добавил Гутерриш.





