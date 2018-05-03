77 человек погибли из-за песчаной бури на севере Индии

Не менее 77 человек стали жертвами песчаной бури в северных районах Индии, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг телеканал Sky News.

По данным канала, число жертв может вырасти. Пострадали во время бури 140 человек.

Стихия затронула, в частности, расположенные на севере Индии штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Уттаракханд.

Были повалены сотни деревьев, а также прервана подача электроэнергии в ряд районов страны.

Кроме этого, из-за плохой видимости в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели отменили несколько авиарейсов.