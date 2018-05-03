Союзнические отношения - не о любви, а об интересах: российский политолог Маркедонов

Известный российский политолог Сергей Маркедонов не связывает события внутриполитической жизни Армении с Майданом или иными событиями, он подчеркивает сугубо армянский характер внутренних процессов, происходящих в стране. Как передает «Арменпресс», об этом доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог, кавказовед Сергей Маркедонов высказался во время телемоста «Ереван-Москва».

Прежде всего, он сообщил о своем скором приезде в Ереван. Армения имеет свою протестную историю, и нельзя сравнивать "бархатную революцию" с событиями на Украине, сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.



В России, по его словам, привыкли все массовые протесты в постсоветских странах сводить к определенному клону майдана, или говорить, что это проводится под копирку украинских событий. "Но в Армении есть своя большая протестная история. Можно сказать, что сама история независимой Армении началась с движения 1988 года", — сказал Маркедонов.



По его словам, достаточно вспомнить, что каждая избирательная кампания в Армении сопровождалась массовыми акциями протеста. Только две кампании прошли без них – президентские выборы в 1998 году и парламентские в 1999 году.

Для событий в Армении, по мнению Маркедонов, были очевидные предпосылки – социально-экономическая ситуация, относительная монополия на власть. Еще одним поводом стало нарушение обещания Сержем Саргсяном уйти из политики (он пошел на пост премьера).

"Но в армянских протестах не было призывов к смене геополитических вех, геополитического вектора", — отметил Маркедонов.



«Лидер акций протеста Пашинян говорит, что российский вектор остается, однако есть нюансы, проблемы. Но разве не было проблем в ходе президентства Саргсяна или Кочаряна? Были, они всегда возникают между союзниками, и не надо этого бояться. Союзнические отношения - не о любви, а об интересах. Интересы могут совпадать или нет, важно привести их в общее поле и качеественно работать над ними»,- сказал он.

По его мнению, важен конструктивный подход, поскольку отношения строятся не вокруг личностей, а вокруг политической, экономической или культурной повестки.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

Как сообщалось ранее, лидер фракции Национального Собрания «Выход» Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

«Фракция Республиканской партии Армении (РПА) сегодня провела заседание, по результатам которого объявила, что поддержит кандидата от народа на предстоящих выборах. То есть, если мы учтем сегодняшние политические заявления, вопрос выбора нашего кандидата во втором туре выборов премьер-министра практически решен. Вот почему мы должны делать конкретные действия. Завтра мы не проводим никаких митингов ни в Ереване, ни в регионах», - сказал Никол Пашинян.

Он призвал собравшихся следить за его страницей в Facebook в течение дня, по которой он будет информировать общественность о событиях, подчеркнув, что во всех случаях бдительность не должна быть потеряна.

Никол Пашинян призвал всех собраться снова 8 мая в день выборов премьер-министра.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.