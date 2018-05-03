И.о. премьер-министра Армении направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня свободы прессы

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня свободы прессы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«Уважаемые сотрудники средств массовой информации, журналисты,

Поздравляю с Всемирным днём свободы прессы и желаю, чтобы ваша мысль и перо были всегда направлены на укрепление Армении.

Мы все, каждый на своём месте, обязаны сделать всё возможное, чтобы наша страна стала ещё лучше, ещё сильнее, и в этом процессе вам отведена очень большая миссия.

Вы являетесь той силой, которая имеет обязательство не только поднимать волнующие общественность вопросы и проблемы, но также формировать образ патриотичного и беспокойного за будущее своей страны гражданина, поскольку, в конце концов, в основе всего – человек с искрой в глазах.

Наряду с политическими силами, властью и оппозицией, гражданским обществом, вы также ответственны в вопросе формирования в стране более толерантной среды. Такой среды, где мы будем слышать и понимать мнение другого, даже если с ним не согласны, будем более добрыми, будем относиться друг к другу с большей любовью и уважением. Формирование подобной толерантной среды – наша общая обязанность.

Вновь поздравляю вас с профессиональным праздников и желаю всем вам хорошего весеннего настроения».