Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

И.о. премьер-министра Армении направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня свободы прессы


И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня свободы прессы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«Уважаемые сотрудники средств массовой информации, журналисты, 
Поздравляю с Всемирным днём свободы прессы и желаю, чтобы ваша мысль и перо были всегда направлены на укрепление Армении.
Мы все, каждый на своём месте, обязаны сделать всё возможное, чтобы наша страна стала ещё лучше, ещё сильнее, и в этом процессе вам отведена очень большая миссия.
Вы являетесь той силой, которая имеет обязательство не только поднимать волнующие общественность вопросы и проблемы, но также формировать образ патриотичного и беспокойного за будущее своей страны гражданина, поскольку, в конце концов, в основе всего – человек с искрой в глазах.
Наряду с политическими силами, властью и оппозицией, гражданским обществом, вы также ответственны в вопросе формирования в стране более толерантной среды. Такой среды, где мы будем слышать и понимать мнение другого, даже если с ним не согласны, будем более добрыми, будем относиться друг к другу с большей любовью и уважением. Формирование подобной толерантной среды – наша общая обязанность. 
Вновь поздравляю вас с профессиональным праздников и желаю всем вам хорошего весеннего настроения».




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации