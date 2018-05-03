В США из бронеавтомобиля с деньгами выпали несколько мешков с купюрами

На юго-западе Индианаполиса (штат Индиана) у бронированного автомобиля компании Brinks во время движения распахнулась задняя дверь, из-за чего из машины выпало несколько мешков с долларовыми купюрами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мешки с деньгами вываливались прямо на шоссе. То, что происходило, очень напоминало сцену из какого-то фильма: банкноты летели повсюду, машины останавливались, люди выскакивали и ловили их. Не каждый день видишь, как доллары разбрасывают по шоссе. Воцарился хаос", - рассказал Fox News патрульный полицейский Брок Маккой.

По данным телекомпании, машина остановилась лишь тогда, когда обогнавшие ее водители начали подавать сигналы, указывая на заднюю часть автомобиля.

Предполагалось, что на шоссе оказалось около $600 тыс., однако позже агентство Associated Press со ссылкой на сержанта местной полиции Джона Перрина сообщило сообщило, что точная сумма неизвестна. Полиция разыскивает водителя школьного автобуса и четырех пассажиров белого пикапа, которые успели собрать часть денег с дороги.