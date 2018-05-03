THR: в США собираются снять фильм о приходе Трампа к власти

Историю о приходе к власти президента США Дональда Трампа собираются положить в основу новой киноленты. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, кинокартина получит название "Ученик" (The Apprentice) (такое название носит популярное телешоу, ведущим которого был Трамп).

Над сценарием для фильма будет работать специальный корреспондент журнала Vanity FairГэбриэл Шерман. "Будучи журналистом, я на протяжении более 15 лет писал о Дональде Трампе, - приводит издание слова Шермана. Он отметил, что уже "долгое время восхищается историей" нынешнего американского лидера.

Как пишет Vanity Fair, история Трампа будет рассказана с точки зрения людей, оказавших влияние на будущего президента, в том числе его юриста Роя Кона.

Продюсировать картину будет компания Gidden Media. Дата начала съемок не сообщается.





