Британские социологи назвали самые пьющие профессии

Сотрудники Национальной статистической службы Великобритании провели опрос и выяснили, что успешные высококвалифицированные специалисты употребляют алкоголь чаще, чем люди со средним достатком.

Социологи пришли к выводу, что на пристрастие к спиртному влияет уровень дохода, возраст, образование, социальный и семейный статус, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Опрос показал, что 70 процентов высококвалифицированных британцев, работающих архитекторами, врачами, юристами или учителями, регулярно употребляют алкоголь.

Количество выпиваемых крепких напитков также оказалось связано с размерами зарплат. Так, почти 50 процентов зарабатывающих менее 11 тысяч евро в год рассказали об употреблении спиртного, в то время как среди людей с заработком более 45 тысяч евро любителей выпить оказалось более 80 процентов.

Меньше всего алкоголь употребляют люди, занимающиеся физическим трудом с относительно низким уровнем дохода.

В ходе исследования также выяснилось, что люди в возрасте в среднем выпивают чаще, чем молодые. При этом пятая часть опрошенных от 25 до 64 лет сообщила, что не пьет вообще.