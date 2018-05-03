США вернули Ираку около 4 тыс. древних артефактов

Около 3,8 тыс. древних иракских артефактов, которые незаконным путем попали в сеть американских магазинов Hobby Lobby ("Хобби лобби"), были возвращены в среду представителям Ирака. Как сообщило агентство Reuters, передача древностей состоялась в резиденции посла Ирака в Вашингтоне.

"Мы продолжим совместную работу, чтобы предотвратить расхищение памятников старины и гарантировать, что тот, кто попытается получить выгоду путем подобных преступлений, будет привлечен к ответственности", - приводит агентство слова и.о. главы Иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана, передает Арменпресс.

Всего на территорию США было ввезено более 5,5 тыс. артефактов на сумму около $1,6 млн. Все они были конфискованы.



