Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел спокойно

3 мая, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее села Талиш Мартакертского района. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова), а также глава Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ полковник Владимир Минарик (Словакия). С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания), а также представитель ГПВУ ОБСЕ подполковник Александр Непокрытых (Россия). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах