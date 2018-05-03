Командиром экипажа разбившегося в Сирии истребителя был майор Альберт Давидян

В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30 СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Стала известна личность командира экипажа, погибшего при крушении истребителя. Это майор Альберт Давидян. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

По предварительным данным, огонь по самолету не открывали – в двигатель машины могла попасть птица.