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Командиром экипажа разбившегося в Сирии истребителя был майор Альберт Давидян


В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30 СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Стала известна личность командира экипажа, погибшего при крушении истребителя. Это майор Альберт Давидян. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook  пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

По предварительным данным, огонь по самолету не открывали – в двигатель машины могла попасть птица.


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