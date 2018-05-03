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Президент Армении Армен Саркисян принял послов стран СНГ


Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 3 мая, принял Чрезвычайных и полномочных послов Беларуси, Казахстана и Туркменистана и временного поверенного в делах Украины в РА. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В ходе встречи развернулось заинтересованное обсуждение вокруг вопросов повестки двустороннего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями и относительно сложившейся в Армении внутриполитической ситуации.


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