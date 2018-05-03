На юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда

Столкновение двух пассажирских поездов произошло в четверг близ населенного пункта Ческе-Крумов в Чехии. Как передает Арменпресс, об этом журналистам сообщила представитель службы спасения республики Ива Матеу.

"Столкновение двух пассажирских поездов близ Ческе-Крумова произошло около 09:00 по среднеевропейскому времени (10:00 мск), - отметила она. - Согласно предварительным данным, имеются раненые. Травмы получили как минимум шесть человек".

В двух региональных пассажирских поездах находились 50 пассажиров.

На месте ЧП работают спасатели, пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.





