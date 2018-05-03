СМИ: КНДР начала уборку кабелей из туннелей на полигоне Пхунгери

Военные КНДР начали уборку кабелей из туннелей на ядерном полигоне Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто, что является первым шагом подготовки к его закрытию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг телеканал KBS со ссылкой на данные разведки.

В воскресенье пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чан объявил, что власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, а процесс его демонтажа будет публичным. По его словам, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран в ходе состоявшегося 27 апреля саммита. Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом.