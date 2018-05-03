Правительство Армении намерено частично компенсировать платы за обучение студентам из приграничных общин

Состоялось очередное заседание правительства, которое вёл и.о. премьер-министра РА Карен Карапетян. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки, Карен Карапетян выразил членам правительства благодарность за совместную работу. «Сегодня последнее заседание правительства в этом составе, и я хочу выразить всем вам благодарность за совместную работу. Это был очень интересный период. Предлагаю, чтобы мы дали общественности отчёт, о том, что мы выполнили за этот отрезок времени. И последнее моё поручение и просьба ко всем коллегам: мы добросовестно исполняем наши обязанности до формирования нового состава правительства. Функции государственного должностного лица должны быть исполнены до конца, независимо от эмоций, независимо от справедливой или несправедливой критики», - отметил Карен Карапетян.

и.о. премьер-министра отметил также, что в повестку дня сегодняшнего заседания правительства включены текущие вопросы. «Мы не включили находящиеся в нашей администрации фундаментальные вопросы социально-экономического характера, касающиеся снижения подоходного налога, медицинского страхования, чтобы дать возможность следующему правительству решить, делать это или нет», - сказал Карен Карапетян.

С целью предоставления частичной компенсации платы за обучение студентам из приграничных общин в форме студенческого пособия принято соответствующее постановление. Согласно постановлению, для учащихся на отлично предусмотрена возможность применения скидки в 60 процентов, а для других студентов – 30 процентов. Компенсация платы за обучение студентов этих общин будет реализована на средства, предусмотренные программой государственного бюджета «Предоставление студенческих пособий по линии высшего профессионального образования».

Решениями правительства в рамках инвестиционных программ ООО «Профпанел» предоставлена льгота по отсрочке на три года срока выплаты налога на добавленную стоимость по импорту товаров, а ООО «Эй Би Си текстиль» - льгота по освобождению от таможенной пошлины.

Правительство приняло дарение являющихся общинной собственностью участков, находящихся на административных территориях общин Раздан (Котайкский марз), Вагашен (Гегаркуникский марз), Ашоцк (Ширакский марз), Талин (Арагацотнский марз), Сисиан (Сюникский марз), на основании решений советов старейшин общин. Согласно обоснованию, необходимы новые скотобойни для выполнения обязательного перевода убоя скота на скотобойни.

Правительство представило предложение относительно пакета законопроектов «О внесении дополнения в трудовой кодекс РА» и «О внесении дополнения в закон РА «О государственных пенсиях»».

Все включённые в повестку заседания правительства вопросы приняты.

По завершении заседания Карен Карапетян ещё раз выразил благодарность всем, пожелав хорошего настроения и хорошей работы.