Агван Варданян представил заявление об отставке

Председатель НС Армении Ара Баблоян выступил с заявлением. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В заявлении сказано:

“Сегодня депутат НС А.Варданян представил заявление об отставке.

Согласно ст.155 конституционного закона “Регламент НС”, если в течение недели после оглашения отставки депутат письменно отзывает свое заявление об отставке, Председатель НС выступает об этом с заявлением, если же не отзывает свое заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывает и оглашает Председатель НС. С момента оглашения протокола отставка считается принятой».

Как сообщалось ранее, во время обсуждений в НС Армении 1-го мая секретарь парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян заявил о том, что не будет участвовать в голосовании на выборах Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Варданян подчеркнул, что он представляет фракцию, которая приняла решение голосовать за кандидатуру Пашиняна, следовательно, готов сложить мандат, если партия потребует.

«Я также являюсь частью народа, вдохновлен этим движением, этим независимым поколением, желанию, чтобы накопленная огромная энергия служила усилению государственности, чтобы внезапно не оказалось новых разочарований и потерь. Я не могу взять на себя личную ответственность и голосовать за кандидатуру г-на Пашиняна. В противном случае я нарушу свое конституционное право голосовать с совестью и убеждениями. Честно говоря, это даже не выборы, мне оставили два варианта: голосовать за Никола или за Пашиняна. Я не буду голосовать, но это одна сторона вопроса. Я член АРФД, я представляю партию и фракцию, которая приняла решение проголосовать за Пашиняна. Для меня есть один выход из этой трудной ситуации. Если партия потребует, я готов сложить мандат», - сказал Варданян.

Он добавил, что ценит самопожертвование и решительность Никола Пашиняна, верит в честность его устремлений. «Но я никогда не руководствовался личностями, я не имел идолов. У меня есть опасение. В этих условиях я не могу быть уверен, что все это не является частью сложных и многослойных сценариев гораздо большей игры с неизвестными интересами и последствиями. Будьте уверены, я ничего не говорю без оснований. Если эти вещи мне непонятны, я не исключаю, что у них не будет необратимых трагических последствий для моего народа, прекрасных молодых людей на площади, для Арцаха и моей государственности», - подчеркнул секретарь фракции АРФД.

Позже Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» сообщает, что высказанное сегодня депутатом фракции АРФД Агваном Варданяном в Национальном Собрании Армении мнение является личным решением и не соответствует официальной позиции Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

«Произошло грубое дисциплинарное нарушение, которое станет предметом обсуждения. Соответственно, Верховный орган АРФД Армении требует от Агвана Варданяна преждевременно сложить свой мандат», - говорится в заявлении Верховного органа АРФД.