Министерство обороны Арцаха опровергает измышления Азербайджана об обстреле гражданских объектов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.

Министерство обороны Республики Арцах в распространённом заявлении опровергло муссируемые азербайджанской прессой следующие сведения.

«Сегодня азербайджанские СМИ распространили очередную дезинформацию, согласно которой армянские силы прошлой ночью якобы обстреляли мирных граждан, осуществляющих ремонтно-восстановительные работы в прифронтовом селе Джаманлы в Агдамском районе, вследствие чего пострадала техника.

Министерство обороны Арцаха опровергает преследующие провокационные цели вышеотмеченные сведения Баку и вновь напоминает, что передовые подразделения Армии обороны НКР не использовали и не используют в качестве мишени гражданское население.

Как всегда, ВС Арцаха сохраняют приверженность соблюдению режима перемирия на линии соприкосновения и никогда не выступают в роли наступающего», – говорится в заявлении.