Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян встретился с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым

2 мая в Астане Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян проинформировал Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о подготовке к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета, передает Арменпресс.

«По поручению Совета я бы хотел с Вами обсудить несколько деталей: определить, как нам более эффективно провести заседание Высшего совета, какие вопросы требуют особого внимания, рассмотреть проблемы, касающиеся углубления интеграции», – сказал Председатель Коллегии ЕЭК.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего углубления евразийской интеграции.

Нурсултан Назарбаев отметил высокие результаты деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также возросшее внимание других стран к Союзу. «Прошлый 2017 год был удачным. Товарооборот между нашими странами вырос на 27%. Мы наблюдаем большой интерес к нашему объединению, сегодня с нами сотрудничает более 40 стран. Мы встречаемся с вами накануне саммита ВЕЭС, все пункты повестки дня которого согласованы. Нам предстоит обсудить непростые вопросы, касающиеся в том числе санкций», – подчеркнул Президент Казахстана.

Тигран Саркисян поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем единства народа Казахстана и пожелал процветания республике. Председатель Коллегии ЕЭК также представил главе государства информацию о текущей деятельности Евразийской экономической комиссии.