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Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян встретился с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым


2 мая в Астане Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян проинформировал Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о подготовке к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета, передает Арменпресс.

«По поручению Совета я бы хотел с Вами обсудить несколько деталей: определить, как нам более эффективно провести заседание Высшего совета, какие вопросы  требуют особого внимания, рассмотреть проблемы, касающиеся  углубления интеграции», – сказал Председатель Коллегии ЕЭК. 

Стороны обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего углубления евразийской интеграции.

Нурсултан Назарбаев отметил высокие результаты деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также возросшее внимание других стран к Союзу. «Прошлый 2017 год был удачным. Товарооборот между нашими странами вырос на 27%. Мы наблюдаем большой интерес к нашему объединению, сегодня с нами сотрудничает более 40 стран. Мы встречаемся с вами накануне саммита ВЕЭС, все пункты повестки дня которого согласованы. Нам предстоит обсудить непростые вопросы, касающиеся в том числе санкций», – подчеркнул Президент Казахстана. 

Тигран Саркисян поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем единства народа Казахстана и пожелал процветания республике. Председатель Коллегии ЕЭК также представил главе государства информацию о текущей деятельности Евразийской экономической комиссии.

 

 

 




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