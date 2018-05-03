WSJ: Пентагон запретил продажу на военных базах США смартфонов от Huawei и ZTE

Руководство министерства обороны США распорядилось прекратить продажи на военных базах США по всему миру смартфонов производства китайских компаний Huawei и ZTE. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

"Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприменимый риск для личного состава, данных и операций министерства", - приводятся в материале слова представителя американского военного ведомства майора Армии (сухопутных войск) США Дэйва Истберна. "В свете этой информации нецелесообразно продолжать их продажу в магазинах министерства", - констатировал он. Истберн уточнил, что за последний год в торговых точках на военных базах США было реализовано около 2,4 тыс. смартфонов от Huawei и ZTE.