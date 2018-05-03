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Состоялась рабочая встреча Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым


В Бишкеке Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков обсудили повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также актуальные вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения, передает Арменпресс.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил, что интеграция страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) была и остается приоритетным направлением во внешнеэкономической политике Кыргызстана. «Мы придаем большое значение этому объединению и нацелены на дальнейшее развитие продуктивного и плодотворного сотрудничества со странами Союза», – подчеркнул глава государства.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил, что активная позиция Президента Кыргызской Республики по вопросам евразийской интеграции помогает в продвижении и углублении интеграционного проекта.

 




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