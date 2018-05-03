Жизни двоих, пострадавших в ходе акций протеста в Гаваре от ножевых ударов молодых людей, угрозы нет. Об этом «Арменпресс» сообщил директор МЦ Гавара Ашот Карапетян.

«2-го мая 2018 года, в 14:45, в МЦ Гавара были доставлены жители Гавара – Давид Карабахцян, 1999 г.р., с проникающим ранением правой стороны грудной клетки и пневмотораксом, и Тарон Ованнисян, 1998 г.р., с проникающим ранением правой поясничной паравертебральной области и макрогематурией. Тарон Ованнисян, получив первую помощь, был переведен в Ереван, в МЦ «Эребуни», а Давид Карабахцян получает лечение в МЦ Гавара.

Состояние обоих было оценено как средней тяжести, жизни двух пострадавших в Гаваре от ножевых ударов молодых людей угрозы нет»,- сообщил директор МЦ Гавара Ашот Карапетян.

СК Армении сообщает, что по указанному случаю в Гегаркуникском отделе было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК Армении. В ходе расследования выяснилось, что молодые люди пострадали во время ссоры, произошедшей около школы номер 9 2-го мая, около 14:00.

По показаниям свидетелей, причиной ссоры стало то, что пострадавшие перекрыли улицу косо припаркованной машиной.

Хосров Хлгатян