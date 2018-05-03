КНДР впервые допустит наблюдателей к ядерным вооружениям, сообщили СМИ

Северная Корея впервые допустит международных наблюдателей к своим ядерным вооружениям, а также готова уничтожить свои межконтинентальные ракеты, как передает Арменпресс, об этом сообщила со ссылкой на источники газета "Асахи".

Условия и способы полной денуклеаризации обсуждаются сейчас в связи с подготовкой к встрече на высшем уровне между лидерами КНДР и США.

Как сообщает газета, группа из трех человек — сотрудников ЦРУ и специалистов-ядерщиков — посетила КНДР в конце апреля и находилась там с визитом около недели. Результатом стало согласие Северной Кореи на уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и на допуск наблюдателей к своему ядерному потенциалу. В то же время вопрос сроков уничтожения ядерного оружия и того, что Северная Корея может получить "взамен", по информации издания, сейчас находится в процессе обсуждения.