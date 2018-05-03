В НС Армении обсуждается вопрос избрания судьи Конституционного суда

Стартовало заседание второго дня очередной четырехдневки НС Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировалось 66 депутатов. В повестке заседания - 12 вопросов.

Сегодня, 3 мая, на первом заседании созванных очередных заседаний НС, обсуждается вопрос избрания судьи Конституционного суда Армении. Согласно ч.1 с.166, ст.213 и ч.3 ст.141 конституционного закона РА «Регламент НС», президент Республики Армения предложил на вакантное место судьи Конституционного суда кандидатуру Эмиля Бабаяна.

Кандидата представил председатель комиссии НС Армении по правовым вопросам Геворг Костанян. Он перечислил заслуги Эмиля Бабаяна и выразил уверенность в том, что на посту судьи Конституционного суда Армении Бабаян послужит стране и народу.

Бабаян поблагодарил за выказанное ему доверие и уверил, что, как и для всего народа, высшей целью для него является построение в Армении демократического, правового, социально направленного строя.