Иран предупредил о своем выходе из ядерной сделки вслед за США

Иранский посол в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Иран прекратит свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действии (СВПД) по ядерной программе в случае, если из соглашения выйдут Соединенные Штаты, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Когда США выйдут из соглашения, это будет означать, что никакого соглашения не осталось", - сказал дипломат в интервью телеканалу CNN. Он пояснил, что это связано с тем, что со стороны Вашингтона это является "аннулированием и нарушением важной части соглашения".

По словам посла, Тегеран рассматривает несколько вариантов ответов на возможный выход США из соглашения. "Это может быть обогащение урана, переосмысление нашего сотрудничества с агентством (МАГАТЭ - ИФ), это могут быть и другие действия, которые в настоящее время находятся в стадии рассмотрения", - предупредил он.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что соглашение от 2015 года является "плохим", и он намерен вывести из него Соединенные Штаты. Другие участники соглашения - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - выступают за его сохранение. При этом западная "тройка" стран, подписавших соглашение, пытается за счет внесения в него дополнений убедить США не выходить из СВПД.