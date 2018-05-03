КНДР передаст США троих подозреваемых в шпионаже американцев
Власти КНДР в преддверии переговоров Ким Чен Ына и президента США готовятся передать Вашингтону троих задержанных американских граждан, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду информагентство "Ренхап".
По его сведениям, американцев южнокорейского происхождения перевезли из трудового лагеря в гостиницу на окраине Пхеньяна и готовят к передаче США.
Всех троих задержали по обвинениям в шпионаже и "враждебных действиях".
Президент США Дональд Трамп ранее в среду дал понять, что вскоре могут последовать новости, касающиеся трех заключенных в КНДР американцев.
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