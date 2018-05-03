Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

КНДР передаст США троих подозреваемых в шпионаже американцев


Власти КНДР в преддверии переговоров Ким Чен Ына и президента США готовятся передать Вашингтону троих задержанных американских граждан,  как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду информагентство "Ренхап".

По его сведениям, американцев южнокорейского происхождения перевезли из трудового лагеря в гостиницу на окраине Пхеньяна и готовят к передаче США.

Всех троих задержали по обвинениям в шпионаже и "враждебных действиях".

Президент США Дональд Трамп ранее в среду дал понять, что вскоре могут последовать новости, касающиеся трех заключенных в КНДР американцев.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации