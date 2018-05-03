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Канцлер Австрии раскритиковал проект Еврокомиссии по бюджету ЕС


Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал предложение Еврокомиссии (ЕК) по долгосрочному бюджету ЕС "далеким от приемлемого решения", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

" Нашей целью после Brexit должен быть более экономный, практичный и эффективный Евросоюз" — заявил Курц в Twitter.

ЕК в среду представила проект многолетнего финансового плана (MFF), который теперь должен проходить утверждение в Совете ЕС и Европарламенте.

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что Еврокомиссия предлагает 27 странам, остающимся в Евросоюзе после Brexit, увеличить взносы в бюджет ЕС на период 2021-2027 годов по сравнению с предыдущими семью годами.

 

 




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