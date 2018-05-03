Американская делегация прибыла в Пекин для переговоров по торговле

Американская делегация по главе с министром финансов Стивеном Мнучином прибыла на переговоры в Пекин, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг информагентство Associated Press.

В состав переговорщиков также вошел министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. В предстоящие два дня они должны встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, в том числе главным экономическим советником президента Си Цзиньпина.

Президент США Дональд Трамп по этому поводу написал в своем твиттере: "Я надеюсь, что уже скоро мы будем вместе с президентом Си Цзиньпином. У нас всегда будут хорошие (прекрасные) взаимоотношения".

Ранее США и Китай оказались на пороге торговой войны, обменявшись обещаниями обложить экспорт друг друга пошлинами в размере до 25%