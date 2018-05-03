Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Ракеты класса "земля-корабль" и "земля-воздух" размещены Китаем на трех островах архипелага Наньша (Спратли), территориальную принадлежность которого оспаривает ряд стран региона, как передает Арменпресс, об этом сообщил американский телеканал CNBC.
Телеканал ссылается на источники, которые утверждают, что разведывательные данные США свидетельствуют о размещении китайских ракет на островах Fiery Cross Reef, Subi Reef и Mischief Reef в последние 30 дней.
Территорию островов Спратли оспаривают шесть государств: Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.
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