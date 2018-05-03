Cambridge Analytica, компания, предоставлявшая во время американской избирательной кампании 2016 года услуги в сфере рекламы Дональда Трампа в соцсетях и оказавшаяся в центре скандала из-за способов сбора информации миллионов пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.

Как передает Арменпресс, об этом ее представители сообщили в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении Русской службы Би-би-си.

Родительская компания, контролирующая Cambridge Analytica, SCL Elections, начала процесс банкротства консалтинговой фирмы в Великобритании. Аналогичная процедура начата в отношении американского филиала фирмы в Нью-Йорке.

В то же время, представители компании продолжают настаивать на своей невиновности.