Все девять членов экипажа разбившегося в Джорджии самолета погибли

До девяти человек возросло число жертв авиакатастрофы в Джорджии: погибли все, кто находился на борту военного самолета C-130, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду Fox News.

Воздушное судно, приписанное к Национальной гвардии Пуэрто-Рико, направлялось из аэропорта Саванны в Аризону. Оно загорелось почти сразу после взлета и упало на автомобильное шоссе. В полиции заявляют, что лишь чудом никто из водителей не пострадал.

Дороги и железнодорожные пути на месте катастрофы закрыты.

Причина катастрофы до сих пор неизвестна. Представитель Национальной гвардии Пуэрто-Рико рассказал, что самолету было больше 60 лет, он выполнял свой последний тренировочный полет.