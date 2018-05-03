СМИ: около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона

Около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Express.

По ее данным, взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер.



По традиции, во время этого праздника жгут костры. По одной из предварительных версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с горючим, которое использовалось для разжигания огня. По другой версии, взорвались аккумуляторы мобильных телефонов, которые некоторые из праздновавших бросали в костер.



