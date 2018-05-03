Европейские индексы - 02-05-18

МОСКВА, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.51% и составил 12802.25 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.16% и составил 5529.22 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7543.20 пункта, а российский RTSI снизился на 1.51% и составил 1136.56 пункта.