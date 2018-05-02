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Борец Артур Алексанян в 4-й раз стал чемпионом ЕвропыSave


Борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, чемпион мира Артур Алексанян в 4-й раз стал чемпионом Европы.

Как сообщает Арменпресс, Артур Алексанян в финале чемпионата Европы одержал победу над сербским спортсменом Михеилом Каджайя в весовой категории 97 кг со счетом 7:0.

Чемпионат Европы проходит в российском городе Каспийске. Чемпионат начался 30 апреля и завершится 6 мая. В этом чемпионате Армения была представлена 7 спортсменами.


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