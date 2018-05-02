Максим Манукян стал чемпионом Европы

Чемпион мира по греко-римской борьбе Максим Манукян впервые в своей карьере выиграл золото на Чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, Манукян одержал победу над белорусским спортсменом Виктором Сасуновским в финале чемпионата Европы в весовой категории 82 кг со счетом 9:0.

Чемпионат Европы проходит в российском городе Каспийске. Чемпионат начался 30 апреля и завершится 6 мая. В этом чемпионате Армения была представлена 7 спортсменами.