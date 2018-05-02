За минувшие двое суток  сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 28 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 30 апреля и 2 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 28 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 10 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев мошенничества, 4 случая кражи личного имущества, 2 случая похищения человека, по 1 случаю причинения телесных повреждений со смертельным исходом, умышленного уничтожения имущества, обнаружения наркотиков, присвоения или растраты, злоупотребления должностными полномочиями.

За данный период зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи личного имущества и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие 2 суток в республике было зарегистрировано 17 ДТП: 3 человека погибли, 30 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.