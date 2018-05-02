Карен Асланян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

Греко-римский борец Карен Асланян завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. Как сообщает Арменпресс, Асланян в финале одержал победу над польским борцом Давидом Карецинским. Армянский борец выиграл со счетом 7: 2.

Чемпионат Европы проходит в российском городе Каспийске. Чемпионат начался 30 апреля и завершится 6 мая. В этом чемпионате Армения была представлена 7 спортсменами.