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Президент Армении провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии


Президент Армении Армен Саркисян 2 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили ситуацию в Армении.




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