Президент Армении провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии

Президент Армении Армен Саркисян 2 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили ситуацию в Армении.