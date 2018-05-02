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Президент Армении со 2 мая начал консультации с руководителями парламентских фракций


Президент Армении Армен Саркисян со 2 мая начал консультации с руководителями фракций, представленных в Национальном Собрании, для обсуждения ситуации в стране и поиска решений. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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