Президент Армении со 2 мая начал консультации с руководителями парламентских фракций
Президент Армении Армен Саркисян со 2 мая начал консультации с руководителями фракций, представленных в Национальном Собрании, для обсуждения ситуации в стране и поиска решений. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
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