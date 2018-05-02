Фракция РПА выступила с заявлением о внутриполитической ситуации в стране

Фракция Республиканской партии Армении выступила с заявлением о внутриполитической ситуации в стране и выходе из нее. Арменпресс представляет заявление полностью:

«Мы ценим тот факт, что в ходе обсуждений в Национальном Собрании четырьмя парламентскими фракциями были озвучены почти все проблемы с точки зрения ситуации в стране. Часть опасений, озвученных Республиканской партией на время вопроса-ответа с кандидатом в премьер-министры, получила ответ, но самые важные еще остались без ответа. Эти вопросы являются краеугольными не только для Республиканской партии, но и для будущего нашей страны.

Республиканцы молча взяли на себя обвинения, которые в действительности имели с ними мало общего. Взяли на себя ради страны, ради завтрашнего дня, с надеждой, что те, кто должен был понять, понял нас.

Теперь, принимая во внимание необходимость возвращения страны к стабильности, озвученные 1 мая позиции и результаты голосования в ходе избрания премьер-министра в Национальном Собрании, от имени фракции РПА заявляю:

8 мая в Республике Армения в соответствии с Конституцией будет избран премьер-министр.

Республиканская партия Армении не будет выдвигать кандидатов в премьер-министры.

Республиканская партия Армении поддержит кандидата, выдвинутого 1/3 парламента в качестве премьер-министра.

Мы призываем немедленно устранить неприемлемую ситуацию, открыть улицы и трассы столицы и республики, немедленно прекратить очередную блокаду аэропорта, прекратить пропаганду нетерпимости и вернуться в конституционное поле.

Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян».