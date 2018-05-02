В заседании фракции РПА принимает участие Серж Саргсян

В Национальном Собрании Армении проходит заседание фракции Республиканской партии. В заседании принимает участие третий президент Армении, лидер партии Серж Саргсян.

Как сообщает Арменпресс, депутат от РПА Армен Ашотян заявил журналистам в парламенте, что заседание все еще продолжается, и после окончания будет заявление для СМИ.

Депутаты обсуждают пути выхода из нынешней внутриполитической ситуации.