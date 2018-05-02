Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

В заседании фракции РПА принимает участие Серж Саргсян


В Национальном Собрании Армении проходит заседание фракции Республиканской партии. В заседании принимает участие третий президент Армении, лидер партии Серж Саргсян.

Как сообщает Арменпресс, депутат от РПА Армен Ашотян заявил журналистам в парламенте, что заседание все еще продолжается, и после окончания будет заявление для СМИ.

Депутаты обсуждают пути выхода из нынешней внутриполитической ситуации.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации