MO Арцаха опровергает азербайджанскую дезинформацию о том, что якобы «из Карабаха в Ереван выдвинулись армейские подразделения»

Министерство обороны Арцаха опровергает азербайджанскую дезинформацию о том, что якобы «для подавления митингов из Карабаха в Ереван выдвинулись армейские подразделения».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, в заявлении Армии обороны говорится:

«Азербайджанские СМИ (в частности, сайт Armiaa.az) распространили слухи о том, что якобы «для подавления митингов из Карабаха в Ереван выдвинулись армейские подразделения».

Министерство обороны Арцаха опровергает распространяемую Азербайджаном информацию и призывает граждан не поддаваться провокациям противника, тем более что единственной функцией Вооруженных Сил Арцаха является защита страны от внешних врагов, а не борьба против собственного народа.

Более того, для предотвращения активности противника на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха Азербайджана в последние дни – интенсивное передвижение и накопление сил и средств, и исходящих из этого последствий руководство Армии обороны ведет последовательную работу на передовой, чтобы сохранять передовую линии неприкосновенной, увеличивая в этой связи количество ведущих боевое дежурство солдат, а не уменьшая.

Передовые подразделения Армии обороны продолжают осуществлять надлежащий контроль на линии фронта и готовы в любой момент предпринять необходимые шаги, исходящие из ситуации».