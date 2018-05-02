Азиатские индексы - 02-05-18
ТОКИО, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 22472.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1771.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.03% и составил 3081.18 пункта, а HANG SENG снизился на 0.27% и составил 30723.88 пункта.
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